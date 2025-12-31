Drogen-Lenker prallte in Pkw mit zwei Kleinkindern

Schrecklicher Unfall am Dienstagnachmittag in Innsbruck! Ein 25-jähriger Einheimischer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal in ein entgegenkommendes Auto mit zwei Erwachsenen und ihren beiden Kindern. Alle Beteiligten wurden verletzt. Der Mann war beeinträchtigt.
Der 25-Jährige war mit seinem Pkw auf der Aldranser Straße in Richtung Innsbruck unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Dabei prallte er frontal in ein entgegenkommendes Auto.
Darin befanden sich ein 35-jähriger Einheimischer, seine 37-jährige Lebensgefährtin und ihre beiden Kleinkinder. Der Pkw des 25-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls in eine Wiese geschleudert.
Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall erheblich verletzt und mussten nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert werden.
Lenker stand unter Drogen
Beim 25-Jährigen wurde zudem eine deutliche Beeinträchtigung durch Suchtmittel und eine Übermüdung festgestellt. Sein Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen, wie die Polizei berichtet.
