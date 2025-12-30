„Ein Funkenflug kann katastrophale Folgen haben“

Die Landesregierung weist aber auch auf die erhöhte Brandgefahr an: Bei besonders gefährdeten Objekten wie landwirtschaftlichen Betrieben, Gebäuden mit Schindeldächern aus Holz, Balkonen und Terrassen sowie Wäldern und Hecken reicht oft ein einzelner Funke von einem Knallkörper, um einen Brand auszulösen. Gerade in schneefreien Gebieten – das betrifft den Großteil der Steiermark – sei entsprechende Vorsicht geboten.