"Expected more"
Overweight? President lashes out at Arnautovic!
ÖFB record player Marko Arnautović is suddenly under heavy criticism at Red Star Belgrade. Club boss Zvezdan Terzić is questioning the 36-year-old's lifestyle.
In an interview with the Serbian portal "Mozzartsport", the general director of the Belgrade top club lashes out. In addition to Nemanja Radonjić, Arnautović, who was presented as the most expensive player in the club's history in the summer, was also hit particularly hard.
"He should ask himself why he keeps getting injured," says Terzić about the ÖFB star and adds: "Is it because he's overweight or perhaps because of his diet and lifestyle?" Clear words that cause a stir in Serbia.
"I expected more from him"
While Terzić Radonjić has already "given up", hope is not yet completely lost for Arnautović. The Viennese has already had a clarifying conversation with new coach Dejan Stanković, who has been in office since 22 December. However, Terzić himself emphasizes unequivocally: "I expected more from him."
Read the full interview here:
In sporting terms, the team's record so far has been mixed. Arnautović has two goals and five assists in the Serbian Super League and scored twice in the Europa League group stage. However, the long injury list weighs heavier: The veteran missed a total of 15 competitive matches in the fall, with adductor problems again causing him problems recently.
Promises not kept?
The club boss is all the more disappointed. At the time of the signing, Terzić had enthused: "I am firmly convinced that all our players will be 30 percent better with Marko." Arnautović had also assured him that he would "take great care of his body and his health". A promise that Terzić is now publicly demanding, putting a lot of pressure on Austria's record goalscorer.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
