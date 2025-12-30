„Zweckreiche“ Christbäume haben neue Bestimmung

„Ein festlich geschmückter Christbaum gehört in jedes Haus und jede Wohnung. Aber nach den Festtagen will er auch richtig entsorgt werden. Die Gemeinden und Umweltverbände bieten dafür Sammelstellen oder Abholservices an, um die Christbäume sinnvoll weiter zu verwerten“, so Landesvize Stephan Pernkopf. Voraussetzung dafür sei, dass die Dekoration mit Kugeln und Metallhäkchen, Lametta, Nägel oder Draht vollständig entfernt werden. Denn nur ein abgeschmückter Baum könne problemlos kompostiert oder energetisch genutzt werden.