Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nachhaltig entsorgt

„Zweckreiche“ Christbäume haben neue Bestimmung

Niederösterreich
30.12.2025 06:30
Nach den Weihnachtsfeiertagen hat der festlich geschmückte Christbaum meist ausgedient.
Nach den Weihnachtsfeiertagen hat der festlich geschmückte Christbaum meist ausgedient.(Bild: Eva Manhart)

Wer nach den Weihnachtstagen seinen festlich geschmückten Baum einer neuen Bestimmung zuführen will, hat alle Möglichkeiten dazu: Nachhaltig entsorgt, schont er auch die Umwelt.

0 Kommentare

Nach den Weihnachtsfeiertagen hat auch der Christbaum in vielen Haushalten bereits ausgedient. Wer dabei den Fokus auf Nachhaltigkeit legen möchte, hat im weiten Land die Möglichkeit dazu. Dabei können schon kleine Schritte eine große Wirkung erzielen.

„Ein festlich geschmückter Christbaum gehört in jedes Haus und jede Wohnung. Aber nach den Festtagen will er auch richtig entsorgt werden. Die Gemeinden und Umweltverbände bieten dafür Sammelstellen oder Abholservices an, um die Christbäume sinnvoll weiter zu verwerten“, so Landesvize Stephan Pernkopf. Voraussetzung dafür sei, dass die Dekoration mit Kugeln und Metallhäkchen, Lametta, Nägel oder Draht vollständig entfernt werden. Denn nur ein abgeschmückter Baum könne problemlos kompostiert oder energetisch genutzt werden.

Christian Macho und Landesvize Pernkopf wissen um die Entsorgung.
Christian Macho und Landesvize Pernkopf wissen um die Entsorgung.(Bild: NLK Pfeiffer)

Wertvolle Rohstoffe bleiben im Kreislauf
„Mit einfachen Handgriffen kann jeder dazu beitragen, dass Abfall richtig verwertet wird und wertvolle Rohstoffe im Kreislauf bleiben. Nachhaltigkeit beginnt im eigenen Haushalt und wirkt weit über die Feiertage hinaus“, betont auch Christian Macho, Präsident der NÖ Umweltverbände. Wer den Christbaum sorgfältig vorbereitet abgibt, schützt sowohl die Umwelt als auch die kommunale Infrastruktur und startet nachhaltig ins neue Jahr, erklärt er.

Aber auch das bei Fondue und Bratengerichten oft verwendete Speiseöl gehört richtig entsorgt. Das kostenlose Sammelgefäß NÖLI der Umweltverbände ermöglicht die Sammlung von altem Speiseöl und kann in jedem Wertstoffzentrum abgegeben werden. 

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In der deutschen Stadt Gelsenkirchen haben Unbekannte ein Loch in den Tresorraum einer Bank ...
Tresorraum aufgebohrt
Filmreifer Einbruch in Bank in Gelsenkirchen
Im Süden Spaniens sind drei Menschen von Wassermassen mitgerissen worden und gestorben.
Von Fluss mitgerissen
Drei Tote bei schwerem Hochwasser in Südspanien
Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
138.683 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
119.674 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Salzburg
Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche
92.832 mal gelesen
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf