„Zweckreiche“ Christbäume haben neue Bestimmung

Wer nach den Weihnachtstagen seinen festlich geschmückten Baum einer neuen Bestimmung zuführen will, hat alle Möglichkeiten dazu: Nachhaltig entsorgt, schont er auch die Umwelt.
Nach den Weihnachtsfeiertagen hat auch der Christbaum in vielen Haushalten bereits ausgedient. Wer dabei den Fokus auf Nachhaltigkeit legen möchte, hat im weiten Land die Möglichkeit dazu. Dabei können schon kleine Schritte eine große Wirkung erzielen.
„Ein festlich geschmückter Christbaum gehört in jedes Haus und jede Wohnung. Aber nach den Festtagen will er auch richtig entsorgt werden. Die Gemeinden und Umweltverbände bieten dafür Sammelstellen oder Abholservices an, um die Christbäume sinnvoll weiter zu verwerten“, so Landesvize Stephan Pernkopf. Voraussetzung dafür sei, dass die Dekoration mit Kugeln und Metallhäkchen, Lametta, Nägel oder Draht vollständig entfernt werden. Denn nur ein abgeschmückter Baum könne problemlos kompostiert oder energetisch genutzt werden.
Wertvolle Rohstoffe bleiben im Kreislauf
„Mit einfachen Handgriffen kann jeder dazu beitragen, dass Abfall richtig verwertet wird und wertvolle Rohstoffe im Kreislauf bleiben. Nachhaltigkeit beginnt im eigenen Haushalt und wirkt weit über die Feiertage hinaus“, betont auch Christian Macho, Präsident der NÖ Umweltverbände. Wer den Christbaum sorgfältig vorbereitet abgibt, schützt sowohl die Umwelt als auch die kommunale Infrastruktur und startet nachhaltig ins neue Jahr, erklärt er.
Aber auch das bei Fondue und Bratengerichten oft verwendete Speiseöl gehört richtig entsorgt. Das kostenlose Sammelgefäß NÖLI der Umweltverbände ermöglicht die Sammlung von altem Speiseöl und kann in jedem Wertstoffzentrum abgegeben werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.