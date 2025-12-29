Details zum Großeinsatz der Seegrotte Hinterbrühl

Der Großeinsatz in der Seegrotte Hinterbrühl im Bezirk Mödling, ausgelöst durch einen schadhaften Akku, brachte am Sonntagnachmittag acht Feuerwehren zum Einsatz. Zum Verlauf der Ereignisse liegen nun weitere Informationen vor.
Nach dem Großeinsatz in der Seegrotte Hinterbrühl am Sonntag gab das Landeskriminalamt Niederösterreich nun weitere Details zum Brand bekannt:
Wie die „Krone“ bereits berichtet hatte, war ein Akku schadhaft, was einen Brand mit starker Rauchentwicklung etwa 400 Meter entfernt vom Haupteingang ausgelöst hatte. Ein Mitarbeiter der Seegrotte Hinterbrühl wurde leicht verletzt.
Ablauf der Ereignisse
Nachdem erste Löschversuche vergebens waren, hatten sich die Mitarbeiter ins Freie begeben und die Einsatzkräfte um kurz vor 14:30 Uhr verständigt. Zu dem Zeitpunkt waren keine Besucher im Schaubergwerk.
Der Brandherd konnte von mehreren Atemschutztrupps dann in einer Werkstatt festgestellt werden. Alle Seitenstollen der Sohle wurden mit Wärmebildkameras kontrolliert, wo es geringe Sicht und starke Verrauchung gab. Der Rauch wurde mithilfe von Spezialgeräten aus den Stollen entfernt. Die Feuerwehr hatte die verschmorten Werkzeugakkus abgelöscht und in Wasserkübeln ins Freie gebracht. Der eine Ebene darunter liegende unterirdische See mit Booten für Rundfahrten war vom Brand allerdings nicht betroffen.
Das ehemalige Gipsbergwerk mit einem Labyrinth aus Stollen und Gängen sowie Europas größtem unterirdischen See ist ganzjährig für Besucher geöffnet. In der Nebensaison von November bis Ende März ist montags geschlossen.
