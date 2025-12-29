Details zum Großeinsatz der Seegrotte Hinterbrühl

Der Brandherd konnte von mehreren Atemschutztrupps dann in einer Werkstatt festgestellt werden. Alle Seitenstollen der Sohle wurden mit Wärmebildkameras kontrolliert, wo es geringe Sicht und starke Verrauchung gab. Der Rauch wurde mithilfe von Spezialgeräten aus den Stollen entfernt. Die Feuerwehr hatte die verschmorten Werkzeugakkus abgelöscht und in Wasserkübeln ins Freie gebracht. Der eine Ebene darunter liegende unterirdische See mit Booten für Rundfahrten war vom Brand allerdings nicht betroffen.