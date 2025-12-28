Helm schützte Mann bei Skiunfall am Hauerecklift

Da der Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld nach dem Zwischenfall über Atemnot klagte, verständigten Angehörige die Rettungskräfte. Der 32-Jährige, der glücklicherweise einen Skihelm trug, wurde nach der Erstversorgung durch die Bergrettung zur weiteren medizinischen Abklärung in das Krankenhaus Weiz gebracht.