Helm schützte Mann bei Skiunfall am Hauerecklift

Am Sonntag stürzte ein 32-Jähriger beim Skifahren am Hauerecklift im Bezirk Weiz in der Steiermark kopfüber und prallte mit der Brust auf die Piste. Er trug glücklicherweise einen Skihelm.
Ein 32-jähriger Steirer dürfte am Sonntagvormittag beim Skifahren in St. Katrein am Hauenstein (Bezirk Weiz) eine Bodenwelle übersehen haben. Infolgedessen stürzte er etwa 250 Meter von der Talstation entfernt kopfüber und schlug mit der Brust auf die Piste auf.
Da der Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld nach dem Zwischenfall über Atemnot klagte, verständigten Angehörige die Rettungskräfte. Der 32-Jährige, der glücklicherweise einen Skihelm trug, wurde nach der Erstversorgung durch die Bergrettung zur weiteren medizinischen Abklärung in das Krankenhaus Weiz gebracht.
Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von keinem Fremdverschulden aus.
