Hit at World Darts Championship
Strong Suljovic loses to merciless Littler
That was a clear thing! Vienna's Mensur Suljovic lost 0:4 to World Champion Luke Littler in the battle for a place in the last 16 of the World Darts Championship in London.
The 18-year-old Englishman made things clear right from the start, winning the first and second sets 3:0. Suljovic was only able to give himself a little hope of an even duel with the world number one in the third round.
Suljovic: "A great game from him. He closed the door on me every time. He doesn't complain, plays his game and wins. Many can take an example from this guy. Because he's also a great lad in his private life."
You can watch the studio interview with Suljovic - recorded before the World Championships - in full length here:
Suljovic can already look forward to 35,000 pounds (just under 40,000 euros) thanks to his entry into the third round.
