Gewissheiten | Überraschungen

Überraschungen. Doch dann platzte das Zuckerl, kaum hatte das neue Jahr begonnen. War Karl Nehammer bis zum Absprung der Neos aus den Verhandlungen am 4. Jänner als Bundeskanzler „gesetzt“, galt plötzlich doch noch Wahlsieger Herbert Kickl fix als künftiger Kanzler. Im März, fast ein halbes Jahr nach den Wahlen, wurde schließlich weder Nehammer noch Kickl als Bundeskanzler angelobt, sondern ein gewisser Christian Stocker von der ÖVP. Was wir daraus lernen können: Mit den Gewissheiten in der Politik muss es nicht weit her sein. Sie kann dramatisch überraschen – oft nicht nur die Wähler, sondern auch die handelnden Personen selbst. So ist bei Prognosen für das neue Jahr Vorsicht geboten. Denn Überraschungen sind wahrscheinlich. Positive Überraschungen – zumindest möglich.