Half-time at Semmering
Scheib has every chance of winning at home despite mistakes
Julia Scheib has every chance of winning at home! At the halfway point of the giant slalom in Semmering, the Austrian is in second place, just two hundredths of a second behind the leader Sara Hector - despite a mistake in her run.
Scheib started the race with bib number one. The Styrian struggled very soon after the start, going too far to the left on the flat. "Then I went very wide," she explained in the ORF interview: "It's basically difficult to push yourself to the limit here because the gate distances get narrower at times, then you'll bump right away. But my first run was okay."
Robinson out
Two hundredths behind Hector, her chances of victory are fully intact - as are her chances of winning the red jersey in the giant slalom classification. The leader, Alice Robinson, was eliminated in the first run. The Australian had already opened up a lead of 25 hundredths over Hector in the upper section, but was then too late at the start of her turn and slipped on the inside ski in the steep slope."
Behind Scheib in third place is Lara Colturi, 13 hundredths behind Hector. Second best Austrian after the first run is Katharina Liensberger. She is already 1.87 seconds behind Hector. Stephanie Brunner was eliminated.
The standings after the first run:
Here is the live ticker:
The second run starts at 1 pm, we'll be reporting live again.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.