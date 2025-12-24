Wenn Legenden zaubern, wird Gemeinschaft gelebt

Das Hallenfußball-Turnier der Legenden in Graz – organisiert vom Lions Club – geht heuer in seine sechste Auflage. Etliche Fußballstars vergangener Tage stehen am Parkett. Auch die GRAWE unterstützt das Hallenspektakel.
Wenn Legenden die Halle verzaubern und Fußball-Herzen höher schlagen. Wenn am 27. Dezember im Grazer Sportpark Fußball-Allzeitgrößen wie Mario Haas, Toni Polster, Samir Muratovic oder auch Zlatko Junuzovic beim mittlerweile traditionellen Legendenturnier für Gustostückerl sorgen. Am Parkett sind dabei Legenden-Mannschaften von Sturm, GAK, Rapid, Austria, DSV Leoben und Bayern München im Einsatz und lassen dabei bei den zahlreichen Fans alte Erinnerungen wieder aufleben.
Allerdings steht beim Hallenturnier nicht nur der Fußball im Mittelpunkt, sondern vor allem der gute Zweck. Umso wichtiger ist es, dass sich namhafte Unternehmen beim Turnier engagieren – Firmen wie die GRAWE. „Gemeinschaft und Solidarität prägen das jährliche Benefiz-Legendenhallenfußballturnier des Lions Clubs – Werte, die auch wir als Grazer Wechselseitige Versicherung AG leben“, sagt Vorstandsdirektor MMag. Georg Schneider. „Darum unterstützen wir mit Überzeugung das Turnier am 27. Dezember, das sportlichen Einsatz mit sozialem Engagement verbindet. Es zeigt, wie wichtig Teamgeist, Fairness und Hilfsbereitschaft sind – auf dem Spielfeld ebenso wie im täglichen Leben. Als GRAWE möchten wir dazu beitragen Menschen zu unterstützen, die Hilfe benötigen und Projekte fördern, die die Gemeinschaft stärken.“
5. Benefiz-Hallenfußballturnier der Legenden im Grazer Sportpark: 27. Dezember, Einlass ab 14 Uhr.
