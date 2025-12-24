Wenn Legenden zaubern, wird Gemeinschaft gelebt

Allerdings steht beim Hallenturnier nicht nur der Fußball im Mittelpunkt, sondern vor allem der gute Zweck. Umso wichtiger ist es, dass sich namhafte Unternehmen beim Turnier engagieren – Firmen wie die GRAWE. „Gemeinschaft und Solidarität prägen das jährliche Benefiz-Legendenhallenfußballturnier des Lions Clubs – Werte, die auch wir als Grazer Wechselseitige Versicherung AG leben“, sagt Vorstandsdirektor MMag. Georg Schneider. „Darum unterstützen wir mit Überzeugung das Turnier am 27. Dezember, das sportlichen Einsatz mit sozialem Engagement verbindet. Es zeigt, wie wichtig Teamgeist, Fairness und Hilfsbereitschaft sind – auf dem Spielfeld ebenso wie im täglichen Leben. Als GRAWE möchten wir dazu beitragen Menschen zu unterstützen, die Hilfe benötigen und Projekte fördern, die die Gemeinschaft stärken.“

5. Benefiz-Hallenfußballturnier der Legenden im Grazer Sportpark: 27. Dezember, Einlass ab 14 Uhr.