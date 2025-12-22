Schellhorns Wurf | Sepp fällt auf

Sepp fällt auf. Also legt der Neos-Staatssekretär nach: Der im Außenamt bei seiner Parteifreundin Beate Meinl-Reisinger angesiedelte Salzburger Wirt bleibt thematisch wieder einmal in Österreich – möchte es neu aufteilen, jeweils drei Länder zu drei großen Gebilden verschmelzen. Bundesländer zusammenlegen: Das haben bereits vor Jahrzehnten andere nach Aufmerksamkeit heischende Politiker vorgeschlagen. Damals war die Aufregung noch größer als bei Schellhorn, den offensichtlich kaum noch jemand ernst nimmt. Natürlich ist über die Aufgaben der Bundesländer, über manch fehlgeleitete Ausprägung des Föderalismus zu diskutieren. Aber über neue Kunstgebilde aus jeweils drei „alten“ Bundesländern sicher nicht. So erreicht Staatssekretär Sepp zwar vielleicht Aufmerksamkeit – aber sonst rein gar nichts. Im Gegenteil, es passiert, was er wohl nicht wollte: Er stärkt damit nur noch die Bundesländer.