„Baumi“ in Führung: Prohaska und Herzog schwärmen

Die 59. „Krone“-Fußballerwahl geht in ihr großes Finale. Und es ist richtig spannend! Beim dritten (und letzten) Zwischenstand führt in der Kategorie „Fußballer des Jahres“ Österreichs Teamstar Christoph Baumgartner (RB Leipzig) vor Marinko Sorda (Austria Salzburg). Die „Krone“-Kolumnisten Herbert Prohaska und Andreas Herzog, die beide auch schon „Krone“-Fußballer des Jahres waren, schwärmen von „Baumi“.
Herbert Prohaska sagt über „Baumi“: „Er überstrahlt von seiner Persönlichkeit vielleicht nicht alles. Aber Christoph ist in Leipzig und im Nationalteam ein absoluter Schlüsselspieler, der für die Offensive unverzichtbar ist.“
Bei seinem Klub hält „Baumi“ in dieser Saison in der Bundesliga und im Cup bei zwölf Toren und sieben Assists. Andi Herzog sagt über seine Entwicklung: „Er hat sich in Leipzig im Vergleich zur letzten Saison nochmals gesteigert, ist laufstark, spielintelligent. Zudem hat Baumi ein super Raumgefühl, erkennt somit, wann er sich wo reinbewegen muss. Für mich ist er nach Marko Arnautovic jener Spieler in unserem Team, der der Offensive am meisten den Stempel aufdrücken kann.“
Auch Rangnick liegt in Führung
Woran auch Ralf Rangnick seinen Anteil hat: „Er hat ihn stets den Rücken gestärkt, auch zu jener Zeit, als Baumi sich in Leipzig noch nicht als Stammspieler behauptet hatte, er sich oft hinter Xavi Simons einreihen musste. Da war es ganz wichtig, dass der Teamchef ständig hinter ihm stand.“ Rangnick liegt in der Kategorie „tipp3-Trainer des Jahres“ vor Christian Schaider von Zweitliga-Aufsteiger Austria Salzburg.
Abgerechnet wird aber erst am Schluss
Bei der Fußballerin des Jahres hat Wolfsburg-Legionärin Elena Gößler weiter den Platz an der Sonne inne – so wie auch Jonas Mayer (Ried) beim Lotterien-Jungstar. Aber abgerechnet wird erst am Schluss. Und erfahrungsgemäß kommen erst am Ende die ganz großen Stimmzettel-Pakete, die wichtiger als die Online-Stimmen sind.
Typisch für unsere Wahl sind auch die vielen verschiedenen Favoriten. So ist Prohaskas Nummer eins Aleksandar Dragovic: „Er hat die Abwehr der Austria so gut gemacht. Drago lebt Fußball, haut sich immer voll rein.“ Herzogs Favorit ist Konrad Laimer: „Was er bei den Bayern seit Monaten leistet, kann man nicht hoch genug einordnen.“
