„Baumi“ in Führung: Prohaska und Herzog schwärmen

Abgerechnet wird aber erst am Schluss

Bei der Fußballerin des Jahres hat Wolfsburg-Legionärin Elena Gößler weiter den Platz an der Sonne inne – so wie auch Jonas Mayer (Ried) beim Lotterien-Jungstar. Aber abgerechnet wird erst am Schluss. Und erfahrungsgemäß kommen erst am Ende die ganz großen Stimmzettel-Pakete, die wichtiger als die Online-Stimmen sind.

Typisch für unsere Wahl sind auch die vielen verschiedenen Favoriten. So ist Prohaskas Nummer eins Aleksandar Dragovic: „Er hat die Abwehr der Austria so gut gemacht. Drago lebt Fußball, haut sich immer voll rein.“ Herzogs Favorit ist Konrad Laimer: „Was er bei den Bayern seit Monaten leistet, kann man nicht hoch genug einordnen.“