„Druck ist abgefallen!“ Bronze-Heldinnen strahlen

Mit ihren Bronzemedaillen um den Hals strahlten die beiden Rodlerinnen Selina Egle und Lara Kipp am späten Mittwochabend im Austria House in Cortina um die Wette. Nach vielen Strapazen durften sie gemeinsam mit Fans, Teamkollegen und Familie ihren Olympia-Erfolg genießen. Manchmal sprachlos, ab und zu mit Tränen in den Augen, dann wieder laut mitsingend – was für ein großer Traum da auf dem italienischen Eis in Erfüllung ging, war deutlich zu spüren. Mit Sportkrone.at haben unsere Medaillengewinnerinnen über den Druck, der auf ihnen lastete, und die Emotionen nach dem Erfolg gesprochen. Zudem gibt es am Donnerstag vielleicht gleich einen weiteren Grund zum Feiern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.