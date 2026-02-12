„Druck ist abgefallen!“ Bronze-Heldinnen strahlen

Mit ihren Bronzemedaillen um den Hals strahlten die beiden Rodlerinnen Selina Egle und Lara Kipp am späten Mittwochabend im Austria House in Cortina um die Wette. Nach vielen Strapazen durften sie gemeinsam mit Fans, Teamkollegen und Familie ihren Olympia-Erfolg genießen. Manchmal sprachlos, ab und zu mit Tränen in den Augen, dann wieder laut mitsingend – was für ein großer Traum da auf dem italienischen Eis in Erfüllung ging, war deutlich zu spüren. Mit Sportkrone.at haben unsere Medaillengewinnerinnen über den Druck, der auf ihnen lastete, und die Emotionen nach dem Erfolg gesprochen. Zudem gibt es am Donnerstag vielleicht gleich einen weiteren Grund zum Feiern.