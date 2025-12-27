„Geht nicht um Effekte, sondern ums echte Staunen“

In den letzten Jahren hast du dich beruflich vornehmlich um die Opernball-Moderation gekümmert. Was hat dich denn am „Universums“-Konzept gereizt?

Das ist so nicht ganz korrekt. Wenn ich mich nur um die Opernball-Moderation gekümmert hätte, wäre es ruhiger gewesen. Der Opernball ist ein Event im Jahr. Neben dem Opernball waren in den letzten Jahren auch viele anders Shows am Programm, wie „Dancing Stars“, die „Romy“-Verleihung und weitere mehr. Aber abgesehen davon - ich war schon immer ein Fan der Dokumentationsreihe „Universum“, insofern war es eine leichte Entscheidung, zu dieser Quizshow ja zu sagen, da es Dokus mit klassischer Hauptabendunterhaltung vereint.