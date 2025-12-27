Vorteilswelt
Mirjam Weichselbraun:

„Geht nicht um Effekte, sondern ums echte Staunen“

Unterhaltung
27.12.2025 07:00
Ein neues Betätigungsfeld für die umtriebige Mirjam Weichselbraun: Heute moderiert sie erstmals ...
Ein neues Betätigungsfeld für die umtriebige Mirjam Weichselbraun: Heute moderiert sie erstmals „Universum – Die Show“.(Bild: Roman Zach-Kiesling)

Die Wissensreihe „Universum“ begeistert Fans und treue Seher seit Jahrzehnten. Nun geht der Öffentlich-Rechtliche mit einem neuen Konzept ins Quotenrennen – „Universum – Die Show“. Die Premiere heute Abend (20.15 Uhr, ORF 2) wird von Mirjam Weichselbraun moderiert und wartet mit Stargästen wie Hans Knauß und Gregor Seberg auf. Sie gibt uns auch nähere Einblicke in das Konzept und ihren eigenen Zugang.

„Krone“: Mirjam, welchen persönlichen Bezug bzw. welche Erinnerungen hast du selbst an die „Universum“-Reihe? Wie hat sie dich durch dein Leben begleitet?
Mirjam Weichselbraun: „Universum“ war für mich immer eine meiner Lieblingssendungen, schon als Kind. Eine Sendung, bei der ich ruhiger wurde, aber gleichzeitig neugierig. Man hat was gelernt, ohne belehrt zu werden. Meine jetzige Liebe zu Dokumentationen aller Art hat mit „Universum“ als Kind begonnen.

Was sind für dich die prägendsten Erinnerungen mit dem Format?
Ich habe einfach früh gelernt, dass das echte Leben die spannendsten Geschichten schreibt. Es ging nie um Effekte, sondern um echtes Staunen.

Was bedeutet es denn, wenn man eine so bekannte und beliebte Natur- und Umweltdokumentationsreihe nun auf die große Showbühne holt? Was sind dabei die größten Herausforderungen oder „Fallen“, wenn man so will?
Die Chance besteht darin, auch Zuseherinnen zu erreichen, die vielleicht sonst weniger mit Dokumentationen anfangen können. Die Herausforderung dabei ist aber, den Kern von „Universum” zu bewahren. Das ist uns, glaube ich, gelungen.

Drei Promis quizzen mit Fans und Zusehern um die richtigen Antworten, die zum Sieg führen ...
Drei Promis quizzen mit Fans und Zusehern um die richtigen Antworten, die zum Sieg führen sollen.(Bild: Roman Zach-Kiesling)

Wie ist die Show aufgebaut und welche Art von Rätsel müssen wie gelöst werden? Hast du vorab auch einen Test bei dir machen lassen?
Es geht weniger um ein genaues Abfragen von Wissen. Die Fragen sind unterschiedlich aufgebaut. Ich selbst hab‘ ein paar Dinge gewusst, viele aber auch einfach erraten. Es geht ums Hinschauen, Mitdenken und auch ein wenig Intuition. Wir wollen auch keine Unterrichtsstunde daraus machen. Diese Show soll und wird unterhalten.

In der ersten Weihnachtsepisode quizzen Maria Santner, Hans Knauß und Gregor Seberg bei dir mit. Was haben Sie zu tun und ist sonst noch wer dabei?
Unsere drei prominenten Gäste haben „Universum“-Fans, also Zuschauerinnen, an ihrer Seite und spielen in Teams. Alle bringen unterschiedliche Talente und Eigenschaften mit, die sie in den unterschiedlichen Fragerunden einbringen. Alle Runden sind auch anders aufgebaut, es wird also nicht langweilig.

Darfst du eigentlich auch mithelfen, oder bist du die strenge, nicht korrumpierbare Instanz bei der Sendung?
Ich sehe mich nicht als strenge Instanz, aber muss natürlich darauf achten, dass alles fair bleibt. Ansonsten moderiere ich diese Show wie meine anderen. Auch ich habe Spaß dabei und wünsche mir, dass es den Zuschauerinnen genauso geht.

Ex-Star-Skifahrer Hans Knauß stellt sich mit einer Kandidatin den kniffligen Fragen.
Ex-Star-Skifahrer Hans Knauß stellt sich mit einer Kandidatin den kniffligen Fragen.(Bild: Roman Zach-Kiesling)

Worum spielen die Promis eigentlich?
Unsere prominenten Gäste unterstützen die „Universum“-Fans in ihren Teams dabei, ihre persönliche Traumreise zu gewinnen.

Wie stark warst du vorab in die Produktion eingebunden?
Als Moderatorin kommt man oft später in die Produktionsphase. Ich konnte mir aber schon recht früh ein Bild von der Show machen, indem ich das wirklich gelungene Studio schon mal sehen konnte, und mir die unterschiedlichen Fragerunden genauer ansehen konnte.

Was ist dir besonders wichtig in der Moderatorenrolle?
Ich will, dass diese Show gute Unterhaltung bietet, im Idealfall für die ganze Familie. Gute Unterhaltung ist in unseren Zeiten besonders wichtig. Ich will mit Leichtigkeit, Haltung und Spaß durch diese Sendung führen. Ich lege Moderationen selten an, sondern versuche, so nah bei mir dranzubleiben, wie es die Sendung erlaubt.

In den letzten Jahren hast du dich beruflich vornehmlich um die Opernball-Moderation gekümmert. Was hat dich denn am „Universums“-Konzept gereizt?
Das ist so nicht ganz korrekt. Wenn ich mich nur um die Opernball-Moderation gekümmert hätte, wäre es ruhiger gewesen. Der Opernball ist ein Event im Jahr. Neben dem Opernball waren in den letzten Jahren auch viele anders Shows am Programm, wie „Dancing Stars“, die „Romy“-Verleihung und weitere mehr. Aber abgesehen davon - ich war schon immer ein Fan der Dokumentationsreihe „Universum“, insofern war es eine leichte Entscheidung, zu dieser Quizshow ja zu sagen, da es Dokus mit klassischer Hauptabendunterhaltung vereint.

Auch das Studio-Setting spielt für die „Universum-Show“ alle Stückerl.
Auch das Studio-Setting spielt für die „Universum-Show“ alle Stückerl.(Bild: Roman Zach-Kiesling)

Warum wird dieses Quiz in einer Welt voller Quizsendungen und viel Konkurrenz trotzdem Erfolg haben?
Man merkt sehr schnell, wie komplex und spannend unsere Welt eigentlich ist und wie wenig man in vielen Bereichen eigentlich weiß. Unsere Show ist spannend und unterhaltsam und steht für sich selbst.

Hast du in puncto Moderation Vorbilder, was diese Sparte anbelangt?
Ich mag, wie Günther Jauch seit Langem durch seine Quizshow führt. Entspannt, mit Humor, Haltung und Intelligenz.

Porträt von Robert Fröwein
Robert Fröwein
