Bulls verpassen um Sekunden Sprung auf Platz eins

Viel spricht auch im Heimspiel am Stefanitag nicht für die Fürstenfelder. Da kommt mit UBSC Graz der Rivale angerauscht, der im Höhenflug ist. Gestern stampften die Mannen von Ervin Dragsic Eisenstadt ins Parkett des Sportparks – das 83:58 war der achte Sieg im zehnten Spiel. „Wenn das Team halbwegs abliefert, schaut’s gut mit den Play-offs aus“, so Sportchef Karl Sommer. Graz hält mit 18 Punkten den Schnitt der Topteams. Dabei auch jenen der wiedererstarkten Kapfenberger: Die Bulls lieferten ihren Fans gegen Wels ein echtes Spektakel. Beim 100:102 verpassten die Steirer, die die erste Heimpleite in der laufenden Saison kassierten, aber doch den Sprung auf den ersten Tabellenplatz. Es wäre eine Premiere gewesen: Seit März 2021 standen die Bulls national nicht mehr auf dem ersten Rang.