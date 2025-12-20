After a few goals
After 1375 days! Max Franz celebrates Christmas miracle
What an emotional comeback it was for Max Franz on Saturday in Val Gardena/Gröden. Four days before Christmas and three years after his horror crash in Copper Mountain, the 36-year-old Carinthian's big dream of returning to the Ski World Cup came true. However, his run did not go quite as planned after a retirement.
Franz started the second Val Gardena/Gröden downhill at 12.56 pm on Saturday with bib number 31. 1375 days and several operations after complicated fractures in both legs and many thousands of hours of agony have passed since his devastating training crash in Copper Mountain. Franz had to tremble for his legs and even learn to walk again.
It was almost logical that the uncertainty of the 2017 World Championship bronze medallist was evident in Val Gardena/Gröden. After a few gates, the crash followed. Franz fell behind after a small wave, but was able to avoid a fall.
