Steirer (40) stürzte mit seinem Gleitschirm ab

Die blutigen Tage des Terrors im Herzen von Wien
50 Jahre OPEC-Überfall
Wegen unerwarteter Abwinde klappte am Freitag der Gleitschirm eines Steirers, der am Präbichl gestartet war, zusammen. Er stürzte ab und zog sich schwere Verletzungen zu.
Am Freitag gegen 16.30 Uhr startete der 40-Jährige aus dem Bezirk Murtal mit seinem Gleitschirm vom bekannten „Polster“ am Präbichl. Landen wollte er am Soaringclub. Doch kurz davor klappte der Gleitschirm aufgrund von Abwinden plötzlich zusammen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark berichtet.
Der Pilot verlor die Kontrolle, touchierte eine Baumreihe und stürzte am Straßenrand der Eisen Straße B 115 ab. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Lkh Leoben eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.