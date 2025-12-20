Steirer (40) stürzte mit seinem Gleitschirm ab

Am Freitag gegen 16.30 Uhr startete der 40-Jährige aus dem Bezirk Murtal mit seinem Gleitschirm vom bekannten „Polster“ am Präbichl. Landen wollte er am Soaringclub. Doch kurz davor klappte der Gleitschirm aufgrund von Abwinden plötzlich zusammen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark berichtet.