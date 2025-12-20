Mit 87-Punkte-Plan die rote Hochburg verteidigen

Die St. Pöltner SPÖ hat ihr Arbeitsprogramm für die kommenden fünf Jahre vorgestellt. Kann damit die absolute Mehrheit gehalten werden?
Es sei der in ein Programm gegossene politische Gestaltungswille, betont Bürgermeister Matthias Stadler bei der Präsentation des Arbeitsprogramms der SPÖ für die Jahre 2026 bis 2031. Das Ergebnis von fünf Arbeitsgruppen sei wichtig, damit die Bürger sehen, wofür die Sozialdemokraten stehen. „So kaufen die Wähler nicht die Katze im Sack“, erklärt der Stadtchef.
Von Verkehr bis Wohnen
Trotz laufender Konsolidierung beinhaltet das Papier 87 teils ambitionierte Punkte, die aber nicht immer alleine im Aufgabenbereich der Stadt liegen. Von Maßnahmen für Familien (Innenstadtspielplatz) über die Gesundheit (drittes PVZ, Ausbau betreubares Wohnen) über den Umweltschutz (klimafitte Gärten, mobile Sprühnebelanlagen) bis zum Wohnen (neue Modelle für leistbaren Wohnraum, Fortführung der Baurechtsaktion) und dem Verkehr (S-Bahn für die Region, Entlastung durch S 34) finden sich viele Themen darauf. Und auch eines, das schon ein rotes Wahlzuckerl beim letzten Urnengang war: der Südsee.
