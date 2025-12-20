Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

SPÖ und ihr Programm

Mit 87-Punkte-Plan die rote Hochburg verteidigen

Niederösterreich
20.12.2025 12:30
Hoch hinaus? Die SPÖ wählte die Boulderhalle in der alten Glanzstoff zur Programmpräsentation.
Hoch hinaus? Die SPÖ wählte die Boulderhalle in der alten Glanzstoff zur Programmpräsentation.(Bild: Thomas Werth)

Die St. Pöltner SPÖ hat ihr Arbeitsprogramm für die kommenden fünf Jahre vorgestellt. Kann damit die absolute Mehrheit gehalten werden?

0 Kommentare

Es sei der in ein Programm gegossene politische Gestaltungswille, betont Bürgermeister Matthias Stadler bei der Präsentation des Arbeitsprogramms der SPÖ für die Jahre 2026 bis 2031. Das Ergebnis von fünf Arbeitsgruppen sei wichtig, damit die Bürger sehen, wofür die Sozialdemokraten stehen. „So kaufen die Wähler nicht die Katze im Sack“, erklärt der Stadtchef.

Von Verkehr bis Wohnen
Trotz laufender Konsolidierung beinhaltet das Papier 87 teils ambitionierte Punkte, die aber nicht immer alleine im Aufgabenbereich der Stadt liegen. Von Maßnahmen für Familien (Innenstadtspielplatz) über die Gesundheit (drittes PVZ, Ausbau betreubares Wohnen) über den Umweltschutz (klimafitte Gärten, mobile Sprühnebelanlagen) bis zum Wohnen (neue Modelle für leistbaren Wohnraum, Fortführung der Baurechtsaktion) und dem Verkehr (S-Bahn für die Region, Entlastung durch S 34) finden sich viele Themen darauf. Und auch eines, das schon ein rotes Wahlzuckerl beim letzten Urnengang war: der Südsee.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
268.838 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
138.271 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
131.626 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf