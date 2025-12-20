Mit 87-Punkte-Plan die rote Hochburg verteidigen

Von Verkehr bis Wohnen

Trotz laufender Konsolidierung beinhaltet das Papier 87 teils ambitionierte Punkte, die aber nicht immer alleine im Aufgabenbereich der Stadt liegen. Von Maßnahmen für Familien (Innenstadtspielplatz) über die Gesundheit (drittes PVZ, Ausbau betreubares Wohnen) über den Umweltschutz (klimafitte Gärten, mobile Sprühnebelanlagen) bis zum Wohnen (neue Modelle für leistbaren Wohnraum, Fortführung der Baurechtsaktion) und dem Verkehr (S-Bahn für die Region, Entlastung durch S 34) finden sich viele Themen darauf. Und auch eines, das schon ein rotes Wahlzuckerl beim letzten Urnengang war: der Südsee.