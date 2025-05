Waisenkinder: Bus zurück in eine ungewisse Zukunft

Denkbar schlechter Zeitpunkt

Die Hintergründe in der Caus sind undurchsichtig: Einerseits wäre das Interesse der Ukraine derzeit sehr groß, alle geflüchteten Menschen ins Land zurückzuholen. Im Fall der Kinder war auch die Rede davon, dass man Angst habe, dass sie den Bezug zu ihrer Heimat verlieren. Mehr als die Hälfte soll zur Adoption freigegeben werden. Aus Sicht der Sene Cura heißt es noch, dass man die Entscheidung der Behörden akzeptiert, allerdings mit Bedauern. Die Evakuierung des Waisenhauses sei zu einem Zeitpunkt erfolgt, als die betroffene Stadt noch nicht unter Beschuss stand – inzwischen befinde man sich in einer Eskalationsphase des Krieges, was die Rückführung gerade jetzt besonders riskant mache.