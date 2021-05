Proteste gegen geplanten Fußballplatz

Kritik aus dem Rathaus

Auch aus dem Rathaus kommt Kritik an der IG. „Es werden aktuell Flugzettel mit unsachlichen Behauptungen verteilt“, so ein Sprecher. Gleichzeitig verweist dieser darauf, dass derzeit erst eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben wurde und der Standort erst geprüft werde. Der „Panoramaweg“ sei jedenfalls nicht gefährdet.