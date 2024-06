Österreichs erstes queeres Kompetenzzentrum

Auch in anderen Landeshauptstädten gab es bereits ähnliche Überlegungen. Doch Linz ist nun Vorreiter, eröffnet am 16. September das erste LGBTIQA+-Kompetenzzentrum in Österreich. Das Projekt soll niederschwellige, situationsadäquate Unterstützung in Form von Erstberatungen und Informationen bieten.