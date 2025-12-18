"It's extremely bitter"
Next bad news for the ÖSV team in Val Gardena/Gröden
After Stefan Eichberger's serious knee injury, the ÖSV team will also have to do without Felix Hacker. The speed specialist is out for an indefinite period of time.
Having only just returned from an injury, ski racer Felix Hacker is facing another long injury break. As the ÖSV announced on Thursday, the 26-year-old is leaving the World Cup in Val Gardena/Gröden early with a suspected meniscus tear in his left knee. An ÖSV spokesperson explained that the MRI findings in this regard were to be confirmed by a second opinion in Graz.
"Immediately had a bad feeling"
After a hard landing in the first training run in the same place as Stefan Eichberger before him, Hacker immediately had "a bad feeling in his knee", but was still able to finish. The pain got worse the next morning, and an MRI scan on Wednesday evening in Ortisei (ITA) finally revealed the diagnosis: a meniscus tear in his left knee.
"At first I thought it wasn't that bad, which is why I still raced to the finish. The diagnosis is of course extremely bitter," said Hacker.
Major setback after successful comeback
Hacker had recently celebrated a successful comeback 322 days after suffering a cruciate ligament rupture during downhill training in Kitzbühel with a super-G victory in the second-class European Cup. As third in last winter's European Cup downhill rankings, he has a fixed World Cup place in the downhill this season. For our ÖSV team, Hacker's absence is the next major setback in Val Gardena/Gröden ...
