Auffahrunfall im Ötztal forderte eine Verletzte

Bei einem Auffahrunfall auf der B186 Ötztalstraße im Tiroler Längenfeld wurde am Montagnachmittag eine 46-Jährige verletzt. Der Lenker des Wagens hinter ihr hatte übersehen, dass sie anhalten musste, und war auf ihren Pkw aufgefahren.
Kurz vor 17 Uhr musste die 46-jährige Kroatin, die auf der Ötztalstraße taleinwärts fuhr, im Gemeindegebiet von Längenfeld verkehrsbedingt anhalten, da es auf der Strecke zu einem anderen Verkehrsunfall ohne Verletzte gekommen war und sich in beide Fahrtrichtungen Kolonnen bildeten. Im Auto hinter der Kroatin bemerkte ein 20-jähriger Einheimischer zu spät, dass sie bremste, und fuhr auf den Pkw der Frau auf.
Verletzte suchte selbstständig Arzt auf
Die 46-Jährige erlitt dadurch Verletzungen, gab der Polizei gegenüber aber an, dass sie sich selbstständig zum Arzt begeben würde.
Die beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, die B186 musste kurzzeitig für den gesamten Verkehr gesperrt werden.
