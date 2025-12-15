Auffahrunfall im Ötztal forderte eine Verletzte

Kurz vor 17 Uhr musste die 46-jährige Kroatin, die auf der Ötztalstraße taleinwärts fuhr, im Gemeindegebiet von Längenfeld verkehrsbedingt anhalten, da es auf der Strecke zu einem anderen Verkehrsunfall ohne Verletzte gekommen war und sich in beide Fahrtrichtungen Kolonnen bildeten. Im Auto hinter der Kroatin bemerkte ein 20-jähriger Einheimischer zu spät, dass sie bremste, und fuhr auf den Pkw der Frau auf.