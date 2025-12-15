Vorteilswelt
Polizei sucht Zeugen

Drei Verletzte bei Bim-Notbremsung in Graz

Steiermark
15.12.2025 19:50
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Sepp Pail)

Montagfrüh musste ein Grazer Straßenbahnfahrer der Linie 6 eine Gefahrenbremsung einleiten: Ein Pkw fuhr unaufmerksam in den fließenden Verkehr ein. Drei Personen wurden teils schwer verletzt. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Vorfall.

0 Kommentare

Am Montag gegen 6.20 Uhr lenkte ein 46-jähriger Grazer eine Straßenbahn der Linie 6 auf der Waagner-Biro-Straße. Zu dieser Zeit stand auf der Höhe der Hausnummer 30b ein Pkw der Marke Tesla in einer Ausfahrt. Die Bim dürfte zu diesem Zeitpunkt mit etwa 40 bis 50 km/h unterwegs gewesen sein. Der Pkw-Lenker dürfte plötzlich aus der Ausfahrt nach links auf die Waagner-Biro-Straße eingebogen sein. Infolgedessen musste der Straßenbahnfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten.

Durch das abrupte Manöver kamen in der Bim mehrere Fahrgäste zu Sturz. Eine 54-Jährige und ein fünfjähriges Kind wurden leicht verletzt, eine 59-Jährige schwer. Alle drei wurden vom Roten Kreuz in das LKH Graz gebracht.

Zeugen und Hinweise gesucht
Der Lenker des Pkw setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne anzuhalten. Zum Fahrzeug liegen jedoch keine näheren Beschreibungen vor, lediglich die Marke Tesla ist bekannt. Ein Alkoholtest mit dem Straßenbahnlenker verlief negativ.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Vorfall. Zeugen sollen sich bei der Verkehrsinspektion Graz unter 059133/654110 melden.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
