Drei Verletzte bei Bim-Notbremsung in Graz

Am Montag gegen 6.20 Uhr lenkte ein 46-jähriger Grazer eine Straßenbahn der Linie 6 auf der Waagner-Biro-Straße. Zu dieser Zeit stand auf der Höhe der Hausnummer 30b ein Pkw der Marke Tesla in einer Ausfahrt. Die Bim dürfte zu diesem Zeitpunkt mit etwa 40 bis 50 km/h unterwegs gewesen sein. Der Pkw-Lenker dürfte plötzlich aus der Ausfahrt nach links auf die Waagner-Biro-Straße eingebogen sein. Infolgedessen musste der Straßenbahnfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten.