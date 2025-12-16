So macht eine Fahrschule Senioren fit am Steuer

Fährt sich ein Elektroauto anders als benzinbetriebene Modelle? Welche Möglichkeiten bieten moderne Automatik-Fahrzeuge? Und was können eigentlich die vielen technischen Helferlein? Antworten zu diesen Fragen liefert die Fahrschule Easy Drivers mit ihrer Veranstaltungsreihe „Fahren im Alter“ im Mobilitätscenter Krumbach im Bezirk Neunkirchen. Dort können sich die älteren Lenker hinter das Steuer moderner Pkw setzen und ihr Wissen über Verkehrsregeln, Fahrzeugtechnik und sicheres Verhalten auf der Straße auffrischen.