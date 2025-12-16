So macht eine Fahrschule Senioren fit am Steuer

Mit einer eigenen Veranstaltungsreihe kümmern sich die Easy Drivers im Bezirk Neunkirchen gezielt um die Herausforderungen älterer Verkehrsteilnehmer. Der Organisator hofft auf viele Nachahmer.
Fährt sich ein Elektroauto anders als benzinbetriebene Modelle? Welche Möglichkeiten bieten moderne Automatik-Fahrzeuge? Und was können eigentlich die vielen technischen Helferlein? Antworten zu diesen Fragen liefert die Fahrschule Easy Drivers mit ihrer Veranstaltungsreihe „Fahren im Alter“ im Mobilitätscenter Krumbach im Bezirk Neunkirchen. Dort können sich die älteren Lenker hinter das Steuer moderner Pkw setzen und ihr Wissen über Verkehrsregeln, Fahrzeugtechnik und sicheres Verhalten auf der Straße auffrischen.
Unser Ziel ist es, Senioren zu helfen, möglichst lange sicher und selbstständig mobil zu bleiben und sie ohne Druck Neues ausprobieren zu lassen.
Fahrschul-Chef Martin Zarazik
Diesmal lag der Fokus auf den Themen Sehen und körperliche Beweglichkeit – beides entscheidende Faktoren für sicheres Autofahren im Alter. Dazu waren mit Optikerin Karina Panzenböck und Yoga- und Mentaltrainerin Manuela Leopold zwei Expertinnen vor Ort. Sie gaben Informationen über altersgerechte Sehüberprüfung und die Bedeutung der richtigen Brille sowie Tipps zur Mobilität und ergonomischem Sitzen.
„Für uns essenziell...“
„Unabhängigkeit durch das eigene Fahrzeug ist für uns Senioren essenziell, um Einkäufe, Arztbesuche und soziale Aktivitäten ohne Abhängigkeit von Angehörigen erledigen zu können“, betont Organisatorin Gabriele Sommer von den NÖ Senioren. Sie hofft, dass viele Gemeinden und Organisationen ebenfalls solche Veranstaltungen anbieten: „Das rege Interesse zeigt den Bedarf und Mehrwert.“
