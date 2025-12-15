Bei Streit in Après-Ski-Lokal mit Waffe gedroht

Magazin mit neun Stück Munition geladen

„Beim Eintreffen der Streife befand sich der 22-Jährige auf dem Boden. Zwei Security-Mitarbeiter standen neben ihm“, heißt es von den Ermittlern. Im Zuge der weiteren Erhebungen stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Glock 17 mit Gaskartusche handelte. „Das Magazin war mit neun Stück Munition für eine Airsoft geladen.“ Laut den Beamten machte die Waffe einen täuschend echten Eindruck.