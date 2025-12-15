Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sah täuschend echt aus

Bei Streit in Après-Ski-Lokal mit Waffe gedroht

Tirol
15.12.2025 09:00
(Bild: Christof Birbaumer)

Für Aufsehen sorgte ein Polizeieinsatz in St. Anton am Arlberg in Tirol am Sonntagabend. In einem Après-Ski-Lokal gerieten mehrere Personen in einen Streit. Einer von ihnen – eine Einheimischer (22) – zeigte plötzlich eine täuschend echt aussehende Glock 17, um die anderen Kontrahenten einzuschüchtern. 

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Vorfall gegen 20 Uhr. In einem Après-Ski-Lokal in St. Anton gerieten mehrere Gäste in einen verbalen Streit. Plötzlich zog der 22-Jährige sein T-Shirt hoch und deutete auf seine Waffe, die in seinem Hosenbund steckte. Offenbar wollte der junge Tiroler seine Kontrahenten damit einschüchtern. Andere Gäste schlugen freilich sofort Alarm und verständigten die Polizei.

Zitat Icon

Beim Eintreffen der Streife befand sich der 22-Jährige auf dem Boden. Zwei Security-Mitarbeiter standen neben ihm.

Ein Sprecher der Polizei

Magazin mit neun Stück Munition geladen
„Beim Eintreffen der Streife befand sich der 22-Jährige auf dem Boden. Zwei Security-Mitarbeiter standen neben ihm“, heißt es von den Ermittlern. Im Zuge der weiteren Erhebungen stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Glock 17 mit Gaskartusche handelte. „Das Magazin war mit neun Stück Munition für eine Airsoft geladen.“ Laut den Beamten machte die Waffe einen täuschend echten Eindruck.

Gegen den 22-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Seine Glock wurde sichergestellt. Es folgen entsprechende Berichte an die zuständigen Behörden.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
165.098 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
116.630 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Ausland
Alarm! Auto-Anschlag auf Weihnachtsmarkt geplant
108.014 mal gelesen
In Niederbayern wurden fünf Männer festgenommen, die einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf