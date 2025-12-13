Alle Farben | Berge versetzen

Alle Farben. Feststimmung in Österreich – die erlebt man nicht mehr allzu oft. Doch am Freitag kam sie auf, als in Graz und Klagenfurt die Eröffnung des größten Infrastrukturprojektes der Zweiten Republik gefeiert wurde. Die neu gebaute Bahnverbindung zwischen den beiden südlichen Landeshauptstädten samt dem sechstlängsten Bahntunnel der Welt geht heute in Betrieb, der Run auf die Tickets ist enorm. Bei der Erstfahrt vorgestern saßen der (ex-)grüne Bundespräsident, der türkise Kanzler, der blaue Landeshauptmann der Steiermark und sein roter Amtskollege aus Kärnten mit der kommunistischen Bürgermeisterin von Graz einträchtig beisammen. Alle Farben! Das kommt in unserem Land nicht mehr oft vor.
Berge versetzen. Genauso selten kommt es vor, dass Generationenprojekte angegangen und umgesetzt werden. Die Politiker, die den Bau des Koralmtunnels seinerzeit durchgesetzt haben, sind gar nicht mehr am Leben oder längst außer Dienst. Manche von ihnen waren bei den Feiern und der Erstfahrt stille Zaungäste. Sie hätten sich mehr Applaus verdient. Etwa Monika Forstinger, FPÖ-Infrastrukturministerin der Jahre 2000 bis 2002 in der Regierung Schüssel. Was sie heute sagt? „Man sieht hier, wie wichtig es ist, bei einem Projekt dranzubleiben.“ Dranbleiben, Aufgaben über Parteigrenzen hinweg lösen – dann kann man Berge versetzen. Oder zumindest durchqueren…
Kommen Sie gut durch den Sonntag!
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.