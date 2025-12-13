Alle Farben | Berge versetzen

Alle Farben. Feststimmung in Österreich – die erlebt man nicht mehr allzu oft. Doch am Freitag kam sie auf, als in Graz und Klagenfurt die Eröffnung des größten Infrastrukturprojektes der Zweiten Republik gefeiert wurde. Die neu gebaute Bahnverbindung zwischen den beiden südlichen Landeshauptstädten samt dem sechstlängsten Bahntunnel der Welt geht heute in Betrieb, der Run auf die Tickets ist enorm. Bei der Erstfahrt vorgestern saßen der (ex-)grüne Bundespräsident, der türkise Kanzler, der blaue Landeshauptmann der Steiermark und sein roter Amtskollege aus Kärnten mit der kommunistischen Bürgermeisterin von Graz einträchtig beisammen. Alle Farben! Das kommt in unserem Land nicht mehr oft vor.