SPÖ fordert Weihnachts-Rabatt für Stromkunden

Hergovich: „Muss noch mehr passieren“

Im Falle einer Ausschüttung des Geldes würden damit 51 Prozent, immerhin rund 25,7 Millionen Euro, dem Haupteigentümer der EVN, also dem Land Niederösterreich zustehen. Gelder, die laut der SPÖ Niederösterreich nicht mehr im Landesbudget versickern dürfe, sondern vielmehr bei den Menschen landen sollte. Landesparteichef Sven Hergovich fordert gegenüber der „Krone“ daher einen sofortigen „Weihnachts-Rabatt“ für die Kunden. „Die Verbund-Dividende muss sofort an die Bevölkerung zurückfließen. Ein erster Schritt, den Schwarz-Blau sofort umsetzen kann. Im kommenden Jahr muss aber sehr viel mehr passieren“, weiß der rote Landesparteichef.