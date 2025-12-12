Weststeirer (25) stirbt bei Frontal-Crash mit Lkw

Kurz nach elf Uhr war am Freitag ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus Slowenien auf der B74 Sulmtalstraße unterwegs, als ihm ein 25-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Deutschlandsberg entgegenkam. Laut Polizei dürfte der Pkw-Lenker bei hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geraten sein.