Weststeirer (25) stirbt bei Frontal-Crash mit Lkw

Tragischer Verkehrsunfall im weststeirischen St. Peter im Sulmtal: Freitagvormittag geriet ein Autofahrer (25) mit hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal gegen einen Lkw. Der 25-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.
Kurz nach elf Uhr war am Freitag ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus Slowenien auf der B74 Sulmtalstraße unterwegs, als ihm ein 25-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Deutschlandsberg entgegenkam. Laut Polizei dürfte der Pkw-Lenker bei hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geraten sein.
Lkw-Fahrer versuchte auszuweichen
Der Lkw-Fahrer versuchte noch, nach rechts auszuweichen – vergeblich. Der junge Weststeirer krachte frontal gegen den Lkw. Dabei erlitt der 25-Jährige tödliche Verletzungen. Rettungskräfte und ein Notarzt konnten dem Mann nicht mehr helfen.
Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, ein Alko-Test verlief negativ. Beim Ausweichmanöver rutschte der Lkw in den Straßengraben. Das völlig demolierte Auto des 25-Jährigen kam in einer gegenüberliegenden Wiese zu stehen. Mehrere Feuerwehren waren mit Aufräumarbeiten beschäftigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.