Tragischer Unfall

Weststeirer (25) stirbt bei Frontal-Crash mit Lkw

Steiermark
12.12.2025 19:33
Für den 25-jährigen Autolenker kam jede Hilfe zu spät.
Für den 25-jährigen Autolenker kam jede Hilfe zu spät.

Tragischer Verkehrsunfall im weststeirischen St. Peter im Sulmtal: Freitagvormittag geriet ein Autofahrer (25) mit hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal gegen einen Lkw. Der 25-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. 

Kurz nach elf Uhr war am Freitag ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus Slowenien auf der B74 Sulmtalstraße unterwegs, als ihm ein 25-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Deutschlandsberg entgegenkam. Laut Polizei dürfte der Pkw-Lenker bei hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geraten sein. 

Lkw-Fahrer versuchte auszuweichen 
Der Lkw-Fahrer versuchte noch, nach rechts auszuweichen – vergeblich. Der junge Weststeirer krachte frontal gegen den Lkw. Dabei erlitt der 25-Jährige tödliche Verletzungen. Rettungskräfte und ein Notarzt konnten dem Mann nicht mehr helfen. 

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, ein Alko-Test verlief negativ. Beim Ausweichmanöver rutschte der Lkw in den Straßengraben. Das völlig demolierte Auto des 25-Jährigen kam in einer gegenüberliegenden Wiese zu stehen. Mehrere Feuerwehren waren mit Aufräumarbeiten beschäftigt. 

