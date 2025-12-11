Europa League
The line-up: How Salzburg start at Freiburg!
Here it is, the starting line-up with which Red Bull Salzburg's coaching team around Thomas Letsch, who is absent due to illness, is looking for success in the Europa League duel with SC Freiburg!
The line-up:
In the Europa League, Red Bull Salzburg will face a club that is often seen as the antithesis of modern soccer. This is most obvious when looking at the continuity in personnel at the club from Baden-Württemberg. Julian Schuster is only the fifth coach at the Breisgauer since July 1, 1991. "The continuity of personnel at our club is one of our success factors," said SC board member Oliver Leki.
Club of the two ÖFB players Lienhart and Adamu
Leki, who also sits on the executive committee of the German Football League (DFL), also points to continuity. The 52-year-old has been working in leading positions at SC since 2013, with the rest of the board and the sporting management around Jochen Saier and Klemens Hartenbach taking up their posts at almost the same time - both have been at the club for around 25 years with the two ÖFB players Philipp Lienhart and Junior Adamu.
