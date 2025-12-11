Warum der Steiermark die Landtierärzte ausgehen

„Teilweise schon eklatanter Mangel“

In der Steiermark gibt es – wie in ganz Österreich – zwar so viele Tierärzte wie noch nie, aber immer weniger für Kühe, Schweine und Co. „Wir haben jetzt schon Regionen, etwa Murau oder Voitsberg, wo der Mangel wirklich eklatant ist“, so Eckhardt.