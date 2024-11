„Die Amtstierärzte sind nicht allmächtig“

Wir hören öfter Kritik von Lesern, die Tierquälerei orten und die wir an Ihr Referat verweisen, dass der „Amtstierarzt eh nichts tut“. Zuletzt gab es Kritik am Referat in Hartberg-Fürstenfeld. Ihre Meinung?

Wir nehmen Kritik ernst und gehen ihr nach. Aber: Der Amtstierarzt ist nicht, was viele jedoch glauben, allmächtig! Er kann nur in einem gesteckten Rahmen agieren. Einfach so Tiere abnehmen, wie manche sich das vorstellen, das geht nicht. Außer bei Gefahr in Verzug sind davor viele Schritte gesetzt.