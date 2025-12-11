Diebe und Vandalen wüteten tirolweit an Autos

Böse Überraschungen erwarteten mehrere Autobesitzer in den vergangenen Tagen in verschiedenen Teilen Tirols. Während in Innsbruck und Sillian Fahrzeuge – darunter auch ein Polizeiauto – mutwillig beschädigt wurden, machten sich an Fahrzeugen in Buch vermutlich junge Diebe zu schaffen.
Zwei syrische Burschen im Alter von 14 und 17 Jahren stehen laut Polizei im Verdacht, zwischen Dienstag und Mittwoch zumindest aus zwei unversperrten Pkw in Buch (Bezirk Schwaz) Wertgegenstände gestohlen zu haben. Der Gesamtschaden dürfte sich auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag belaufen.
Bei einem Diebstahl wurden die Burschen von einem Zeugen beobachtet. Er verfolgte sie und rief die Polizei, beide konnten in der Folge festgenommen werden.
Unbekannte Person zerkratzte Autoseite
Ebenfalls zwischen Dienstag und Mittwoch trieb ein unbekannter Vandale in Sillian sein Unwesen. Die unbekannte Person zerkratzte in der Nacht einen Pkw, der in einer öffentlich zugänglichen Garage der Hausnummer 121e abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf eine niedrige vierstellige Summe.
Die Polizeiinspektion Sillian bittet um zweckdienliche Hinweise zum Fall unter der Telefonnummer 059133/7238.
Auf Seitenspiegel eingedroschen, Scheibe kaputt
Vandalen wüteten auch in der Nacht darauf in der Landeshauptstadt, konkret zwischen 0.20 und 0.25 Uhr. Laut Polizei „wurden in der Langstraße sowie der Gumppstraße die Seitenspiegel eines Dienstfahrzeuges sowie eines weiteren Pkw mutwillig beschädigt“. Auch in der nahegelegenen Klappholzstraße wurde ein Pkw beschädigt: Der Besitzer zeigte bei der Polizei an, dass in der Nacht die Heckscheibe eingeschlagen wurde, gestohlen wurde nichts.
Die Exekutive spricht von einem unbekannten Täter, eine Fahndung verlief erfolglos. Bei der Tatwaffe dürfte es sich um eine Eisenstange bzw. einen eisernen Fahrradständer handeln. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.
