Diebe und Vandalen wüteten tirolweit an Autos

Auf Seitenspiegel eingedroschen, Scheibe kaputt

Vandalen wüteten auch in der Nacht darauf in der Landeshauptstadt, konkret zwischen 0.20 und 0.25 Uhr. Laut Polizei „wurden in der Langstraße sowie der Gumppstraße die Seitenspiegel eines Dienstfahrzeuges sowie eines weiteren Pkw mutwillig beschädigt“. Auch in der nahegelegenen Klappholzstraße wurde ein Pkw beschädigt: Der Besitzer zeigte bei der Polizei an, dass in der Nacht die Heckscheibe eingeschlagen wurde, gestohlen wurde nichts.