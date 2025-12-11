Auffahrunfall forderte in Osttirol zwei Verletzte

Im Osttiroler Ort Ainet kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann (50) und eine Frau (23) verletzt wurden. Die jüngere Autolenkerin war auf der Felbertauernstraße auf den Wagen ihres Vordermannes aufgefahren.
Der Unfall ereignete sich gegen 10.25 Uhr, als der 50-jährige Autolenker gerade in Richtung Matrei unterwegs war. Direkt hinter ihm fuhr die 23-Jährige in ihrem Fahrzeug. Wegen Arbeitern auf der Fahrbahn musste der Mann seinen Wagen dann zum Stillstand bringen.
Die 23-Jährige versuchte noch, eine Vollbremsung hinzulegen, konnte aber nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte von hinten in den Wagen des 50-Jährigen.
Die Polizei in einer Aussendung
Verletzt ins Krankenhaus gebracht
Sowohl der Mann als auch die Frau wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Die Rettung lieferte beide nach der Erstversorgung ins Bezirkskrankenhaus Lienz ein. An ihren Fahrzeugen entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.
