„Die Patienten werden mehr, vor allem jüngere“

Rund 15.720 Klientenkontakte verzeichnete das Kriseninterventionszentrum im Jahr 2024. Tendenz: steigend! Denn die Patienten werden mehr, vor allem auch die jungen. „Das liegt an der Zeit, in der wir leben. Begonnen hat es mit der Pandemie, was vor allem die jüngere Generation getroffen hat. Dann folgte der Ukraine-Krieg, die Teuerung, das Klima. Es gibt genügend Gründe für Krisen“, schildert Thomas Kapitany, Geschäftsführer und Ärztlicher Leiter des Kriseninterventionszentrums Wien in der Lazarettgasse.