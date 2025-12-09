Das ist die neue „Kümmerin“ der Grazer Innenstadt

Dass in der Grazer Innenstadt nichts los ist, lässt sich zumindest in der Adventzeit nicht behaupten: „Das Weihnachtsgeschäft ist ein kleiner Lichtblick, es läuft bislang sehr gut“, sagt auch ÖVP-Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner. Abgesehen davon haben in den letzten Monaten rund um die Grazer City aber eher Negativ-Schlagzeilen dominiert: Rückläufige Besucherzahlen, Leerstände und nicht immer ganz unideologische Debatten um Parkplätze, Verkehrspolitik und den öffentlichen Raum.