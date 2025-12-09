Das ist die neue „Kümmerin“ der Grazer Innenstadt

Das Citymanagement in der Landeshauptstadt wurde umgekrempelt. Neue Chefin soll den stotternden Innenstadt-Motor wieder zum Schnurren bringen – mit bescheidenen Mitteln.
Dass in der Grazer Innenstadt nichts los ist, lässt sich zumindest in der Adventzeit nicht behaupten: „Das Weihnachtsgeschäft ist ein kleiner Lichtblick, es läuft bislang sehr gut“, sagt auch ÖVP-Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner. Abgesehen davon haben in den letzten Monaten rund um die Grazer City aber eher Negativ-Schlagzeilen dominiert: Rückläufige Besucherzahlen, Leerstände und nicht immer ganz unideologische Debatten um Parkplätze, Verkehrspolitik und den öffentlichen Raum.
Citymanagement wandert in Wirtschaftsabteilung
Trotz budgetär angespannter Zeiten versucht man seitens des Wirtschaftsressorts an allen möglichen Stellschrauben zu drehen, um wieder mehr Schwung in die Entwicklung der Innenstadt zu bringen. Dazu wurden auch strukturell die Weichen neu gestellt: Das Citymanagement wanderte von der Holding Graz als neues Referat in die städtische Wirtschaftsabteilung.
Im Zuge dessen trat mit 1. Dezember auch eine neue Citymanagerin ihren Dienst an: Elisa-Maria Steinberger, studierte Juristin und nach diversen Funktionen bei Kastner & Öhler zuletzt für die Stadt Kapfenberg tätig, soll „zentrale Anlaufstelle und Kümmerin“ für die Innenstadt sein.
Es braucht neue Ideen, die Besucherfrequenz künstlich zu steigern. Warum zum Beispiel nicht einmal einen Hörsaal der FH in die Innenstadt verlegen?
Citymanagerin Elisa-Maria Steinberger
Ihre Aufgaben sieht sie vorwiegend im Koordinieren und Zuhören – angesichts des Budgets von 167.000 Euro sind auch kaum große Sprünge möglich -, sie lässt aber auch mit ersten konkreten Ideen aufhorchen: „Wenn die Besucherfrequenz zurückgeht, braucht es auch Ideen, diese künstlich zu steigern. Warum zum Beispiel nicht einmal einen Hörsaal der FH in die Innenstadt verlegen?“
