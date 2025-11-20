Studie: Wer weshalb die Grazer Innenstadt aufsucht

Die erste Erkenntnis, die ins Auge springt: Die Innenstadt nutzt, wer in der Innenstadt wohnt. Mehr als die Hälfte der Befragten ist in den inneren sechs Bezirken gemeldet, 20 Prozent im restlichen Stadtgebiet, neun Prozent in Graz-Umgebung, acht Prozent in der restlichen Steiermark. Um das Zentrum zu attraktivieren, gilt es also, vor allem für die ansässige Bevölkerung zu arbeiten. So sind die Innenstädter auch Öffi-Vorreiter: In den inneren Bezirken erledigen nur vier Prozent ihre Einkaufswege mit dem Auto, in den übrigen Teilen der Landeshauptstadt sind es 15 Prozent. Die außerhalb von Graz wohnenden City-Besucher sind zu 43 Prozent mit dem Pkw unterwegs.