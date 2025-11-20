Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einkauf und Konsum

Studie: Wer weshalb die Grazer Innenstadt aufsucht

Steiermark
20.11.2025 14:27
Die Grazer Herrengasse
Die Grazer Herrengasse(Bild: Christian Jauschowetz)

Der stationäre Handel kämpft, der Branchenmix ist in Gefahr, um jeden Parkplatz wird gestritten: Die Grazer Innenstadt war zuletzt häufig in den Negativschlagzeilen. Die Stadt hat eine Studie zum Mobilitäts- und Einkaufsverhalten in Auftrag gegeben – und ist mit den Ergebnissen im Wesentlichen zufrieden.

0 Kommentare

Der Stand der Dinge: 63 Prozent der Besucher in der Innenstadt sind mit dem sogenannten Umweltverbund (also Öffis, Fahrrad oder zu Fuß) unterwegs, der Rest mittels Auto. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) ist das zu wenig: Der Mobilitätsplan 2040 sieht eine Erhöhung auf 80 Prozent Umweltverbund vor. Dreh- und Angelpunkt soll das Einkaufserlebnis sein, denn mehr als jeder dritte Weg in der Innenstadt ist damit verbunden.

Passanten-Interviews, Fragebogen, Mobilfunk-Daten
Im März und April führten Uni und TU Graz Befragungen unter Passanten durch, gemeinsam mit einem Online-Fragebogen, einer Befragung von Gewerbetreibenden und Mobilfunk-Daten ergab sich ein repräsentatives Bild über die Attraktivität jener Bereiche, die innerhalb von zehn Gehminuten rund um den Hauptplatz liegen.

Vizebürgermeisterin Schwentner (Zweite von links) gab die Studie gemeinsam mit WKO-Graz-Obmann ...
Vizebürgermeisterin Schwentner (Zweite von links) gab die Studie gemeinsam mit WKO-Graz-Obmann Bauer in Auftrag. Beteiligt waren Aglaee Degros (Institut für Städtebau, TU Graz, links), Nina Hampl (Zentrum für Aktive Mobilität, Uni Graz, Zweite von rechts) und die Grazer Fußgängerbeauftragte Renate Platzer.(Bild: Foto Fischer)

Die erste Erkenntnis, die ins Auge springt: Die Innenstadt nutzt, wer in der Innenstadt wohnt. Mehr als die Hälfte der Befragten ist in den inneren sechs Bezirken gemeldet, 20 Prozent im restlichen Stadtgebiet, neun Prozent in Graz-Umgebung, acht Prozent in der restlichen Steiermark. Um das Zentrum zu attraktivieren, gilt es also, vor allem für die ansässige Bevölkerung zu arbeiten. So sind die Innenstädter auch Öffi-Vorreiter: In den inneren Bezirken erledigen nur vier Prozent ihre Einkaufswege mit dem Auto, in den übrigen Teilen der Landeshauptstadt sind es 15 Prozent. Die außerhalb von Graz wohnenden City-Besucher sind zu 43 Prozent mit dem Pkw unterwegs.

Gewerbetreibende unterschätzen Fußgänger
Interessanter Nebenaspekt: Die Einschätzung der Gewerbetreibenden wich stark von den tatsächlichen Ergebnissen ab, die Innenstadt-Unternehmer schätzten den Pkw-Anteil um ein Vielfaches höher ein – und unterschätzten umgekehrt die Fußgänger deutlich: Statt der geschätzten 14 Prozent waren 36 Prozent der Befragten zu Fuß in die Innenstadt gekommen, exakt 14 Prozent betrug hingegen der Auto-Anteil, der auf 38 Prozent geschätzt wurde.

Schwentner schließt daraus, dass die Parkplatz-Debatte zwar emotional besetzt ist, aber am Ziel vorbeischießt. Stattdessen sollen nun die bestehenden innerstädtischen Tiefgaragen evaluiert und produktiver genutzt werden. So spielte der Wunsch nach mehr Parkplätzen auch kaum eine Rolle in der Befragung, klare Nummer eins mit fast 50 Prozent waren mehr Bäume bzw. Grünflächen, gefolgt von mehr Sitzgelegenheiten ohne Konsumzwang.

Lesen Sie auch:
Die Frequenz in der Grazer Innenstadt nahm im vergangenen Jahr ab – nun rief die Koalition zum ...
Gipfel in Graz
Innenstadt soll mehr Grün und Schatten bekommen
10.09.2025
Leerstände in Graz
Innenstadt als Problemfall: Das sagen Unternehmer
27.02.2025

Faktum ist aber auch: Besucher ohne Auto lassen wesentlich weniger Geld in der Stadt. Pro Einkaufstag werden im Schnitt knapp 25 Euro ausgegeben. Menschen, die zu Fuß, per Rad oder mit den Öffis unterwegs sind, geben häufig auch weniger aus, während 18 Prozent der Autofahrer pro Besuch über 200 Euro in den Geschäften und Lokalen der City ausgeben. Über alle Nutzergruppen hinweg war der Kauf eines bestimmten Produkts mit 56 Prozent das wichtigste Motiv, 53 Prozent nutzten die Gastronomie, 44 Prozent kommen, um ziellos zu bummeln (Mehrfachnennungen möglich).

Die innerstädtischen Problemzonen
Ebenfalls erhoben wurde die Aufenthaltsqualität, auf die Schwentner einen Schwerpunkt legen will. Gute Werte bekamen Färberplatz, Lendplatz und Hauptplatz, problematischer ist die Situation in der Annenstraße und am Jakominiplatz. Dort machten viele auch Sicherheitsbedenken geltend.

Während die Vizebürgermeisterin weiter begrünen und beschatten will, schwebt der Wirtschaftskammer als größere Vision die Attraktivierung der Mur – auch mit neuer Gastronomie – vor. Der Grazer WKO-Obmann Bernhard Bauer nennt hier Laibach als Vorbild. Jedenfalls müsse man auch für Besucher aus dem Umland attraktiv bleiben, warnt er vor einem Kaufkraft-Abfluss: Bei einer vergleichbaren Erhebung habe man vor einiger Zeit noch 30 bis 40 Prozent Besucher von außerhalb angetroffen, nun waren es nur noch 25 Prozent.

Porträt von Andreas Barth
Andreas Barth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
225.873 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
175.906 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
163.299 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
775 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf