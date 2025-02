Innenstadt als Problemfall: Das sagen Unternehmer

Einen Tag nachdem die neuen Zahlen zu den Leerständen in der Grazer Innenstadt bekannt wurden (wie berichtet gibt es einen neuen Höchstwert, vor allem in der sogenannten A-Lage um die Herrengasse), herrscht Katerstimmung bei vielen Händlern: „Die wirtschaftliche Lage ist einfach katastrophal, im Moment muss ich jedes Monat dazuzahlen“, schnauft etwa Giacinto Battaglia in seiner Enoteca in der Raubergasse durch.