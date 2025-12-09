Kult-Profi hört auf: „Kann nicht normal stehen“

Der Kult-Dartsprofi Vincent van der Voort beendet seine Karriere! Dem 49-Jährigen machen körperliche Probleme zu schaffen, sodass er „nicht mehr normal stehen“ könne.
Der Niederländer bestätigte gegenüber „De Telegraaf“ seinen Rücktritt.Er hatte bereits Ende des vergangenen Jahres eine Pause eingelegt. Jetzt folgte das endgültige Aus. „Ich merkte einfach, wie die Schmerzen in Rücken, Knien und Nacken schnell wiederkamen, obwohl ich mich lange ausgeruht hatte. Dann schaut man, ob man es wieder aushält, aber ich will nicht mehr mit großen Schmerzen spielen“, erklärte van der Voort.
Der „Dutch Destroyer“ leidet an Gicht, die ihm seit Jahren Probleme bereitet. Auch seine Körpergröße von zwei Metern erschwerte ihm die typische Wurfhaltung. „Wenn man wirklich in der richtigen Haltung stehen will, muss man eine seltsame Drehung mit der Hüfte machen, die dann jedes Mal blockiert. Man kann also nicht normal stehen“, sagte der frühere Weltklasse-Profi.
„Es ist keine leichte Entscheidung“
„Ich habe mit etwa neun Jahren angefangen und dann vierzig Jahre lang gespielt. Ich bin es gewohnt, unter Druck zu stehen und mich im Wettkampf zu messen. Die Erkenntnis, dass ich endgültig aufgehört habe, muss ich vielleicht noch etwas verarbeiten, aber ich habe meinen Frieden damit gemacht“, sagte er.
Der Niederländer war 2007 von der BDO zur PDC gewechselt und erreichte 2011 sowie 2015 das Viertelfinale der Darts-Weltmeisterschaft. Sein größter Erfolg blieb das Finale der UK Open 2007, das er gegen Raymond van Barneveld verlor. In den vergangenen Jahren war van der Voort zudem immer häufiger als TV-Experte im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.