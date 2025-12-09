Kult-Profi hört auf: „Kann nicht normal stehen“

Der Niederländer bestätigte gegenüber „De Telegraaf“ seinen Rücktritt.Er hatte bereits Ende des vergangenen Jahres eine Pause eingelegt. Jetzt folgte das endgültige Aus. „Ich merkte einfach, wie die Schmerzen in Rücken, Knien und Nacken schnell wiederkamen, obwohl ich mich lange ausgeruht hatte. Dann schaut man, ob man es wieder aushält, aber ich will nicht mehr mit großen Schmerzen spielen“, erklärte van der Voort.