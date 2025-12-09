Vorteilswelt
Sprayer unterwegs

Hausfassaden und Pistenraupe verunstaltet

Tirol
09.12.2025 07:00
Die Polizei bittet um Hinweise.
Die Polizei bittet um Hinweise.(Bild: Christof Birbaumer)

Zu einem Akt von Vandalismus kam es am Krampustag, dem 5. Dezember, in Hopfgarten in Tirol. Unbekannte verunstalteten dabei mehrere Hausfassaden sowie eine Pistenraupe. Die Polizei bittet um Hinweise.

Rot – das war offenbar nicht nur die Farbe der „Tuifel“ am Krampustag, dem 5. Dezember, in Hopfgarten, sondern auch die Farbe der Wahl für Schmierereien an Hausfassaden. Zwischen 5. und 6. Dezember verunstalteten bisher unbekannte Täter in Hopfgarten Penningberg ebenjene – auch eine Pistenraupe wurde beschmiert.

Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Die Polizeiinspektion Hopfgarten bittet um zweckdienliche Hinweise (059133/7203).

