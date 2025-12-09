Hausfassaden und Pistenraupe verunstaltet

Rot – das war offenbar nicht nur die Farbe der „Tuifel“ am Krampustag, dem 5. Dezember, in Hopfgarten, sondern auch die Farbe der Wahl für Schmierereien an Hausfassaden. Zwischen 5. und 6. Dezember verunstalteten bisher unbekannte Täter in Hopfgarten Penningberg ebenjene – auch eine Pistenraupe wurde beschmiert.