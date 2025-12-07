Fällt die WM-Entscheidung schon nach 300 Metern?

Fällt die Entscheidung um den WM-Titel in Abu Dhabi heute (ab 14 Uhr – im „Sportkrone.at“-Liveticker) bereits nach wenigen Metern? Diesen Verdacht hegen gleich mehrere Formel-1-Experten. Wie viel Risiko werden Oscar Piastri und Max Verstappen am Start eingehen?
Für den großen Formel-1-Showdown ist eigentlich alles angerichtet. Bis zum letzten Rennen der Saison haben drei Fahrer Chancen auf den Weltmeistertitel – das war über weite Strecken der Saison so nicht mehr zu erwarten.
Doch Max Verstappen im Red Bull hat von McLaren-Fehlern profitiert und will nun in Abu Dhabi seinen Titel doch noch verteidigen. Dazu muss er aber noch Lando Norris vom ersten Platz verdrängen und sich auch gegen dessen Teamkollegen Oscar Piastri durchsetzen.
Wir der Start zum entscheidenden Faktor?
Es könnte also bis zur letzten Runde spannend bleiben – oder gibt es doch ein plötzliches, schnelles Ende? Denn viele Formel-1-Experten vermuten, dass sich der Kampf um die WM-Krone bereits kurz nach dem Start entscheiden könnte.
Denn in Abu Dhabi ist das Überholen beim Start deutlich einfacher als später im Rennen selbst. Deshalb ist davon auszugehen, dass sowohl Verstappen (von der Pole-Position) als auch Piastri (auf dem dritten Startplatz) – ohnehin für Risikofreundschaft bekannt – entschlossen ins Rennen starten werden. Doch das birgt auch eine Gefahr.
Nach 300 Meter gibt es eine scharfe Linkskurve, in der sich die Titelkandidaten gleich in die Quere kommen könnten. Im vergangenen Jahr kollidierten dort bereits Piastri und Verstappen – die Chance, dass sich dieses Szenario wiederholt, sehen viele Experten als hoch an. Nach wenigen Metern hätte Norris seinen Titel dann schon sicher ...
