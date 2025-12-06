Betrunkene 22-Jährige verunfallte mit dem Auto

Gegen 02.30 Uhr war die 22-Jährige auf der B64, der Rechberg Straße, unterwegs, als sie in Affental in der Gemeinde Naas plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Pkw kollidierte mit der Leitschiene und überschlug sich mehrfach, ehe das Fahrzeug auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand kam.