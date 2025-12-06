Vorteilswelt
Vom Handy abgelenkt

Betrunkene 22-Jährige verunfallte mit dem Auto

Steiermark
06.12.2025 09:15
Die Frau wurde in das LKH Weiz eingeliefert.
Die Frau wurde in das LKH Weiz eingeliefert.(Bild: Christian Jauschowetz)

Schwerer Unfall Samstagfrüh in Affental im Bezirk Weiz (Steiermark): Eine Lenkerin kam mit dem Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Die 22-Jährige, die ihr Handy abgelenkt hatte, war zudem betrunken.

0 Kommentare

Gegen 02.30 Uhr war die 22-Jährige auf der B64, der Rechberg Straße, unterwegs, als sie in Affental in der Gemeinde Naas plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Pkw kollidierte mit der Leitschiene und überschlug sich mehrfach, ehe das Fahrzeug auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand kam.

Die Lenkerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes war laut Polizei vor Ort kein Alkotest möglich. Rettungskräfte brachten sie ins LKH Weiz. Ein dort durchgeführter Test ergab eine Alkoholisierung.

Polizisten nahmen der 22-Jährigen den Führerschein ab. Die Steirerin gab später an, dass sie ihr Handy abgelenkt hatte und sie deswegen verunfallt war.

