Innsbruck: E-Scooter-Dieb von Polizei ausgeforscht

Am Mittwoch stellte der Besitzer eines E-Scooters kurz nach 23 Uhr sein Fahrzeug vor einem Waschsalon ab. Wenig später war der Scooter verschwunden. Durch die Täterbeschreibung und die Fluchtrichtung konnte der mutmaßliche Täter (er ist bereits amtsbekannt) noch in den Nachtstunden ausgeforscht werden.