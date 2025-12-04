Innsbruck: E-Scooter-Dieb von Polizei ausgeforscht

Nur kurze Zeit nach dem Diebstahl eines E-Scooters in Innsbruck wurde ein Verdächtiger gestellt. Er soll bereits weitere Gefährte gestohlen und in seiner Wohnung gelagert haben.
Am Mittwoch stellte der Besitzer eines E-Scooters kurz nach 23 Uhr sein Fahrzeug vor einem Waschsalon ab. Wenig später war der Scooter verschwunden. Durch die Täterbeschreibung und die Fluchtrichtung konnte der mutmaßliche Täter (er ist bereits amtsbekannt) noch in den Nachtstunden ausgeforscht werden.
Weitere E-Scooter sichergestellt
In seiner Wohnung in Innsbruck stellten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Innsbruck-Flughafen den gestohlenen sowie drei weitere E-Scooter sicher. „Einer davon konnte bereits mit hoher Wahrscheinlichkeit einer weiteren, auf der PI Innsbruck-Bahnhof angezeigten Straftat zugeordnet werden“, heißt es seitens der Polizei. Weitere Erhebungen laufen.
