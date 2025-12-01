Erneut lockten falsche Gewinnversprechen in Falle

Beim ersten Opfer handelt es sich um einen 60-jährigen Deutschen, der im Raum St. Johann in Tirol lebt. Er entdeckte im Oktober in den sozialen Netzwerken eine Website, die mit der Investition in Aktien warb. Daraufhin trat der Mann einer Messengergruppe bei und lud sich – so glaubte er zumindest – eine App herunter, mit der er sein Geld in Aktien investieren konnte. Über diese investierte er vermeintlich einen hohen fünfstelligen Eurobetrag, indem er Geld in mehreren Tranchen auf ausländische Bankkonten überwies.