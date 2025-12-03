Zwei Bagger veruntreut: Mann (36) festgenommen

Weil er zwei Bagger veruntreut und eine Tiroler Firma betrogen haben soll, wurde ein 36-jähriger Österreicher am Mittwoch in Innsbruck festgenommen. Der Schaden beträgt mehrere Hunderttausend Euro!
Der 36-Jährige soll sich zwei Bagger ausgeliehen, die Miete dafür jedoch nicht bezahlt haben. „Außerdem steht er im Verdacht, einen schweren Betrug an einer Tiroler Firma begangen zu haben“, heißt es seitens der Polizei. Der entstandene Schaden belief sich laut den Ermittlern auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag.
Mit EU-Haftbefehl gesucht
Der Mann wurde am Mittwochvormittag aufgrund eines gegen ihn bestehenden EU-Haftbefehls in Innsbruck festgenommen. „Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Österreicher in die Innsbrucker Justizanstalt überstellt“, so die Exekutive.
