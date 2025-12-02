69.000 liegen flach! Grippewelle kommt in Fahrt

Laut aktuellsten Zahlen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) befanden sich zuletzt rund 69.000 Österreicherinnen und Österreicher wegen Influenza und grippaler Infekte im Krankenstand. Die echte Grippe ist heuer früher da als im Vorjahr. Aber gibt es genug Gratis-Impfstoff?
Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind. Auch die Grippewelle ist so gewiss wie das Amen im Gebet. Heuer sind die Influenza-Viren in Österreich offenbar früher dran als im Vorjahr. Laut Österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK) sind aktuell österreichweit deutlich mehr Influenza-Krankenstände zu verzeichnen als im Jahr 2024. 891 waren es in der Vorwoche, im Vergleichszeitraum 2024 waren es mit 576 deutlich weniger. Das schlägt sich in allen Bundesländern nieder.
