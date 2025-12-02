69.000 liegen flach! Grippewelle kommt in Fahrt

Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind. Auch die Grippewelle ist so gewiss wie das Amen im Gebet. Heuer sind die Influenza-Viren in Österreich offenbar früher dran als im Vorjahr. Laut Österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK) sind aktuell österreichweit deutlich mehr Influenza-Krankenstände zu verzeichnen als im Jahr 2024. 891 waren es in der Vorwoche, im Vergleichszeitraum 2024 waren es mit 576 deutlich weniger. Das schlägt sich in allen Bundesländern nieder.