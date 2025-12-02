Vorteilswelt
Auf Gehsteig erfasst

Frau (80) direkt neben Spital von Auto angefahren

Tirol
02.12.2025 14:56
Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde die Schwerverletzte ins Krankenhaus eingeliefert.
Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde die Schwerverletzte ins Krankenhaus eingeliefert.

Schrecklicher Unfall in St. Johann in Tirol: Direkt neben dem Krankenhaus wurde eine 80-jährige Frau auf dem Gehsteig von einem Auto erfasst. Die Pensionistin erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen.

Ereignet hat sich der schreckliche Unfall am späten Montagnachmittag in der Bahnhofstraße in St. Johann. Die Pensionistin war laut Polizei auf dem dortigen Gehsteig unterwegs, als ein 75-Jähriger gerade mit seinem Auto aus einer Tiefgarage fuhr. 

Schwere Verletzung am Bein
Der Mann dürfte die Fußgängerin übersehen haben. Es kam zur Kollision und die 80-Jährige stürzte zu Boden. „Dabei zog sich die Frau eine schwere Beinverletzung zu“, berichtete die Exekutive.

Die Seniorin wurde an der Unfallstelle erstversorgt und im Anschluss ins angrenzende Bezirkskrankenhaus gebracht.

