Radfahrerin (55) von abbiegendem Pkw erfasst

Schwer am Bein verletzt

Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin verlor das Gleichgewicht und stürzte. „Passanten leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang“, erklärt die Polizei. Die 55-Jährige wurde ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht. Sie erlitt eine schwere Verletzung am linken Bein.