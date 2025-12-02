Radfahrerin (55) von abbiegendem Pkw erfasst

Folgenschwerer Verkehrsunfall Dienstagmittag in Schwaz in Tirol! Eine 55-jährige Radfahrerin wurde von einem abbiegenden Pkw erfasst, kam zu Sturz und musste mit schweren Verletzungen in Spital gebracht werden.
Gegen 11.45 Uhr war die Einheimische mit ihrem Drahtesel auf der Bahnhofstraße in Schwaz unterwegs, als sie von einem Auto überholt wurde. Die Pkw-Lenkerin (60) bog unmittelbar danach rechts ab.
Schwer am Bein verletzt
Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin verlor das Gleichgewicht und stürzte. „Passanten leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang“, erklärt die Polizei. Die 55-Jährige wurde ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht. Sie erlitt eine schwere Verletzung am linken Bein.
