Sasa Schwarzjirg startet Tombola für Tiere in Not

Unter ihnen: Fußball-Legende Michael Konsel, „Amadeus“-Gewinner Seiler & Speer oder Starkoch Toni Mörwald. Der Hauptpreis klingt wie aus einem Wintertraum: Ein Urlaub in der Villa Rosa in Bad Gastein mit kulinarischem Rundumpaket der Gasteiner Gastronomie, Thermentag, Pistenspaß und Wellness vom Feinsten. Wer diesen Preis gewinnt, darf nicht nur die verschneite Bergwelt genießen, sondern tut gleichzeitig Gutes für die Tiere, die ein liebevolles Zuhause suchen.