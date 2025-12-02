Vorteilswelt
Advent voller Herz

Sasa Schwarzjirg startet Tombola für Tiere in Not

Tierecke
02.12.2025 16:54
Sasa und „Lotti“ haben viele tolle Preise in den Topf gelegt – und helfen so Vierbeinern im ...
Sasa und „Lotti“ haben viele tolle Preise in den Topf gelegt – und helfen so Vierbeinern im Tierheim.(Bild: Krone KREATIV/Stock Adobe Golden Hour Pictures)

Während die Adventlichter in der Stadt glitzern und der Duft von Keksen durch die Gassen zieht, denkt Sasa Schwarzjirg an die, die kein richtiges Zuhause haben: die Tiere im TierQuarTier Wien. Mit einer weihnachtlichen Tombola möchte die Moderatorin Spenden sammeln und so Gutes tun. 

Mit viel Herzblut hat Sasa eine besondere Advent-Tombola auf die Beine gestellt. Statt auf die üblichen Gewinne zu setzen, hat sie mehr als 30 exklusive Preise gesammelt – von Konzerten über Kurzurlaube bis hin zu einmaligen Erlebnissen – und zahlreiche prominente Unterstützer mit ins Boot geholt.

Unter ihnen: Fußball-Legende Michael Konsel, „Amadeus“-Gewinner Seiler & Speer oder Starkoch Toni Mörwald. Der Hauptpreis klingt wie aus einem Wintertraum: Ein Urlaub in der Villa Rosa in Bad Gastein mit kulinarischem Rundumpaket der Gasteiner Gastronomie, Thermentag, Pistenspaß und Wellness vom Feinsten. Wer diesen Preis gewinnt, darf nicht nur die verschneite Bergwelt genießen, sondern tut gleichzeitig Gutes für die Tiere, die ein liebevolles Zuhause suchen.

Wie aus dem Märchen: Bad Gastein im Winter
Wie aus dem Märchen: Bad Gastein im Winter(Bild: corofisch - stock.adobe.com)

Gemeinsam stark für Tiere
Doch damit nicht genug: Konzert-Erlebnisse mit JOSH., Seiler & Speer oder Julian le Play, ein handsigniertes Trikot der österreichischen Nationalmannschaft, Tickets für die Seefestspiele Mörbisch, für die St. Margarethen Oper im Steinbruch oder PALAZZO Wien.

Zitat Icon

Gerade in der kalten Jahreszeit brauchen unsere Fellnasen jede Unterstützung. Ich möchte allen, die spenden, Danke sagen – und ein bisschen Freude zurückgeben.

Sasa Schwarzjirg, TV Moderatorin

Unbezahlbare Freude
Auch ein Top Tombola Treffer: ein professionelles Fotoshooting mit Top-Fotografin Florentina Olareanu, handbemalte Streetwear von Franz Josef Baur und sogar ein Privattraining mit Thai-Box-Legende Fadi Merza, inklusive der Boxhandschuhe seines letzten Kampfes – all das wartet auf glückliche Gewinner.

Sasa mit ihrer „Lotti“ – Beide hoffen auf viele Teilnehmer an der Tombola! In den ersten Stunden ...
Sasa mit ihrer „Lotti“ – Beide hoffen auf viele Teilnehmer an der Tombola! In den ersten Stunden wurden bereits tausende Euros gesammelt!(Bild: Golden Hour Pictures)

„Wir bedanken uns von Herzen bei Sasa Schwarzjirg für ihr Engagement“, sagt Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers. „Sie hat nicht nur Preise und Partner organisiert, sondern vor allem gezeigt, dass jeder Einzelne viel bewegen kann. Dieses Adventgewinnspiel ist ein wunderbares Beispiel, wie viel Liebe und Herzblut man gemeinsam für Tiere in Not investieren kann.“

Hier gehts zur Tombola

  • Das TierQuarTier Wien ist eines der modernsten Tierheime Europas.
  • Hier finden Hunde, Katzen und andere Tiere auf Zeit ein sicheres, liebevolles Zuhause, während sie auf ihre Familien warten.
  • Alle Tiere werden medizinisch bestens versorgt, gepflegt und betreut – damit sie gestärkt in ihr neues Leben starten können.
  • Wer sein Herz öffnen möchte, kann hier an der Tombola teilnehmen und dabei gleichzeitig die Chance auf unvergessliche Erlebnisse gewinnen.

Gerade in der Vorweihnachtszeit wird klar: Weniger Geschenke, mehr Herz. Jede Spende, jedes Los der Advent-Tombola bedeutet Wärme, Futter und ein Stück Hoffnung für die Tiere. Denn am Ende zählt eines: Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass kein Tier in Wien in dieser kalten Jahreszeit alleine bleibt.

