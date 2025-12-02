Vorteilswelt
Doppelfahndungserfolg

Zwei Gesuchte auf demselben Flug festgenommen

Ausland
02.12.2025 11:10
Gleich zwei gesuchte Personen wurden auf einem Flug unabhängig voneinander von der Polizei ...
Gleich zwei gesuchte Personen wurden auf einem Flug unabhängig voneinander von der Polizei festgenommen.(Bild: Bundespolizei )

Der deutschen Bundespolizei gelang am Montagnachmittag bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul ein seltener Erfolg. Gleich zwei gesuchte Personen befanden sich an Bord besagter Maschine – beide mit mehreren Ausschreibungen im polizeilichen Informationssystem und zudem mit identischem Wohnort.

Die erste Person, ein 30-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, war zweimal zur Festnahme (u. a. Diebstahl, Computerbetrug) und zusätzlich achtmal zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Nach Durchführung aller Maßnahmen wurde der Mann dem Polizeigewahrsam Köln überstellt.

Kurz darauf kontrollierten die Beamten eine 32-jährige rumänische Staatsangehörige, ebenfalls aus demselben Flug. Auch sie war zur Festnahme ausgeschrieben und es lagen fünf Aufenthaltsermittlungen zugrunde. Nach einer Identitätsprüfung und Eröffnung des Haftbefehls folgte ebenfalls die Überstellung in den Polizeigewahrsam.

Auffällig: Beide Personen reisten nicht nur auf demselben Flug, hatten denselben Wohnort, jedoch keine Übereinstimmungen in Personalien. Ob ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand weiterer Prüfungen.

Folgen Sie uns auf